FIO-PLZ 0-0, Si va ai supplementari. Cechi però in 10

Il doppio confronto tra Fiorentina e Viktoria Plzen si deciderà ai supplementari. In 180 minuti, tra andata e ritorno, nessuna delle due squadre è riuscita a sbloccare il risultato. Dopo un ottimo primo tempo in cui solo due legni e due super parate di Jedlicka hanno fermato i viola, nella seconda frazione gli uomini di Italiano sono stati meno pericolosi anche se hanno sempre avuto il pallino del gioco in mano. Tanti cross e tanto giro palla al limite dell'area di rigore avversaria senza però risucire a creare occasioni nitide. Viktoria Plzen che dovrà giocare l'extra time vista l'espulsione diretta, per un brutto fallo su Dodo, di Cadu al 67'.