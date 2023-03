VICEPRES. CONS. COMUNALE, Stadio alle Cascine

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

"Presenterò un’osservazione al Piano Operativo Comunale per prevedere la realizzazione del nuovo stadio, di proprietà della Fiorentina, nell’area dell’ippodromo del Visarno alle Cascine". A fare questa proposta è Emanuele Cocollini, vicepresidente del Consiglio Comunale di Firenze, che spiega:

"Con le notizie delle ultime ore sta diventando ormai chiaro a tutti come impiegare soldi pubblici per restaurare lo stadio #Franchi sia una strada non percorribile. Nell’area del Visarno, appena fuori dal parco delle Cascine e vicino alla ferrovia, si può costruire non solo il nuovo impianto sportivo, ma anche i centri commerciali e le strutture ricettive necessarie a soddisfare il piano economico finanziario della Fiorentina, che ha già dimostrato di avere, con la proprietà Commisso, le capacità di lavorare presto e bene con il Viola Park a Bagno a Ripoli. Grazie alla fase di adozione del POC, l’intervento si può inserire velocemente, è un’occasione unica per risolvere una volta per tutte la questione stadio, che attanaglia l’amministrazione comunale da decenni, risparmiando denaro pubblico e premiando l’iniziativa privata".