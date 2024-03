SPALLETTI, Auguri alla Virtus Entella: "Ho cominciato lì"

Fonte: ANSA

(ANSA) - GENOVA, 14 MAR - "Grazie per avermi permesso di poter inserire questi colori in mezzo alla mia collezione di maglie di grandi campioni della storia del calcio. Questo è il luogo giusto per custodirla, perché per me l'Entella ha un valore veramente speciale ai fini della mia carriera e della mia passione per il calcio". Lo ha scritto il ct della Nazionale Luciano Spalletti in un lungo messaggio per i 110 anni della Virtus Entella, società calcistica che milita in serie C. Spalletti ha ricevuto stamani la maglia del centenario dalle mani del direttore comunicazione e marketing del club Matteo Gerboni, maglia inviata dal presidente dell'Entella Antonio Gozzi. "L'Entella - scrive Spalletti - è stata la prima squadra che mi è venuta a prendere tra i dilettanti e mi ha dato la possibilità di giocare tra i professionisti e questo non lo dimenticherò mai.

In quel momento della mia carriera avere avuto la possibilità di scendere in campo tra i professionisti è stato come toccare con mano il paradiso, per cui, davvero grazie. Questa maglia la custodirò in maniera perfetta e la inserirò tra le maglie di questi grandi campioni perché l'Entella merita lo stesso trattamento". Dunque, conclude Spalletti "tanti auguri di buon compleanno per questi 110 anni magnifici e l'augurio da parte mia è che possiate passarne altrettanti carichi di vittorie insieme alla città di Chiavari. Una città fantastica che porto nel cuore". (ANSA).