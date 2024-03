NOTA ACF, Oltre 30mila tifosi col Milan: Fiesole sold-out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nota d'aggiornamento della Fiorentina sulla questione biglietti in vista della sfida di sabato sera tra i viola e il Milan. Ecco quanto fatto sapere dal club tramite il suo sito ufficiale: "A due giorni dalla partenza delle vendite abbiamo raggiunto e superato i 30.000 attesi. Allo stadio Franchi non sono più disponibili biglietti in Curva Fiesole. Restano a disposizione pochi posti acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi vai su www.bigliettifiorentina.com. Non perdere l’occasione di acquistare il tuo biglietto e vieni allo stadio, Forza Viola!":