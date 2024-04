NANDEZ, Chiesa ha urlato ma non l'ho toccato. Mi dispiace

FirenzeViola.it

Nahitan Nandez, capitano del Cagliari, ha parlato a DAZN ieri sera, al termine della gara contro la Juventus nella quale ha protestato per il fallo dal quale è nato il primo gol bianconero: "Episodio chiave per il risultato finale, si può fare poco visto che la partita è finita ma non c'era nessun fallo. Questo è il calcio".

Quanto sei dispiaciuto per questo episodio?

"Mi dispiace perché ci tengo molto, non ho parole per descrivere un episodio così. Chiesa ha urlato ma non l'ho toccato. L'arbitro ha capito che era fallo e lo ha fischiato. Va bene così".

Che Cagliari è quello di oggi?

"La squadra sta facendo un percorso buono, con ottimi risultati. Abbiamo buone sensazioni, la squadra sta lavorando bene durante la settimana, il gruppo farà la differenza, siamo convinti di poter lottare fino alla fine".

Le dimissioni rifiutate di Ranieri sono state la svolta?

"Per noi sono stati 6-7 mesi di molta sofferenza perché non trovavamo la strada giusta e il Cagliari che volevamo tutti, questa cosa ci ha unito. Il mister è una persona che ci dà molto dentro e fuori dal campo, è presente per noi ogni giorno e con lui insieme faremo di tutto per tenere la squadra in Serie A".

In caso di salvezza ti taglierai la barba come Dossena?

"Certo, la barba e anche i capelli".