ITALIA U18, Vittoria sull'Austria per 2-0: in gol Caprini

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

C’è anche un po’ di Fiorentina nella bella vittoria per 2-0 dell’Italia Under 18 sull’Austria. Il gol dell’1-0 azzurro, infatti, è stato realizzato dal viola Maat Daniel Caprini, bravo a ribadire in rete una sua precedente conclusione respinta sulla linea da un difensore austriaco. Il gol del 2-0, invece, è stato realizzato da Seydou Fini, esterno d’attacco che gioca allo Standard Liegi ma di proprietà del Genoa.

Una vittoria che ha fatto felice il c.t. Daniele Franceschini che, nel post-partita, ha dichiarato: "È stata una bella prestazione. Abbiamo dominato, dal primo all’ultimo minuto, sotto tutti i punti di vista e rischiando davvero pochissimo".