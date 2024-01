INTER, Campione d'inverno. Vittoria 2-1 contro il Verona

FirenzeViola.it

L'Inter batte a San Siro 2-1 il Verona e si aggiudica il titolo di campione d'inverno. La formazione di Inzaghi riesce, non senza difficoltà, ad avere la meglio nel finale di un Verona che all'ultimo minuto ha sbagliato con Thomas Henry il rigore del possibile pareggio. Dopo l'iniziale vantaggio nerazzurro firmato Lautaro Martinez e il momentaneo pareggio gialloblù di Henry, decisiva per la vittoria dei milanesi la rete di Frattesi al 93° minuto. L'Inter quindi chiude in testa il girone d'andata con 48 punti, mentre gli scaligeri chiudono la prima metà di campionato in zona retrocessione con 14 punti.