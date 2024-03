GUDMUNDSSON, C'è pure l'Inter: per 30 mln può partire

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter potrebbe inserire Valentin Carboni, giovane attualmente in prestito al Monza, come possibile contropartita di Albert Gudmundsson. L'islandese ha firmato una tripletta contro Israele nella gara di spareggio per l'Europeo della prossima estate in Germania. La Gazzetta dello Sport racconta come l'inserimento dell'argentino però non sarebbe una richiesta da parte del Grifone, ma un'idea della dirigenza interista. Gudmundsson arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto, in parte mitigato proprio dalla cessione di Carboni.

Su Gudmundsson c'è anche la Juventus, oltre alla Fiorentina che lo aveva trattato quest'inverno. Il Genoa però aveva chiesto circa 40 milioni di euro per liberarlo, poiché non c'era l'intenzione di cederlo. A giugno però le cose potrebbero cambiare, perché la valutazione è di circa 30 milioni e c'è una sorta di accordo fra le parti di non perdere, eventualmente, l'opportunità per un grande club.