FIORENTINA-MILAN, Statistiche e curiosità del match

Come al solito, la Lega Serie A ha pubblicato sui suoi canali ufficiali le statistiche e le curiosità principali di ogni match in programma nel turno di campionato. Di seguito quelle relative a Fiorentina-Milan, di scena sabato sera al Franchi:

Per quanto riguarda gli ultimi risultati tra le due squadre, un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Fiorentina e Milan in Serie A TIM: 1-1 il 22 febbraio 2020 al Franchi, completano il parziale sette successi rossoneri e quattro vittorie viola. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite al Franchi contro il Milan in campionato, i viola potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i rossoneri in Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra il 1972 e il 1974.

Il Milan arriva a Firenze con i vento in poppa: nessuna squadra ha sia guadagnato più punti (15 in sei trasferte) che segnato più gol del Milan fuori casa in Serie A TIM nel 2024 (15): record in entrambe le graduatorie al pari dell’Inter, ma con una partita in più per i rossoneri. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol con giocatori subentrati a gara in corso nei cinque principali campionati europei in questa stagione: 14.

Le ultime 10 reti della Fiorentina in Serie A TIM sono state messe a segno da ben 10 giocatori diversi: Belotti,

Ikoné, Martínez Quarta, Nico González, Barák, Beltrán, Kayode, Bonaventura, Ranieri, Mandragora.