© foto di Giacomo Morini

Prima del fischio d'inizio dell'amichevole tra Ecuador e Italia la Red Bull Arena del New Jersey ha riservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del direttore generale viola Joe Barone. Al termine del tributo si è sollevato un lungo applauso dagli spalti in onore del dirigente italo-americano.