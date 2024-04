CAGNI, Italiano è pronto per il Napoli. Su Gasperini...

NOTIZIE DI FV CONFERENCE, AL MOMENTO VENDUTI 18MILA BIGLIETTI Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i biglietti venduti per il match di domani tra Fiorentina e Viktoria Plzen al momento sono pochi meno di 18mila. Saranno mille, invece, i tifosi cechi provenienti da Plzen pronti a riempire non soltanto il settore ospite,... Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, i biglietti venduti per il match di domani tra Fiorentina e Viktoria Plzen al momento sono pochi meno di 18mila. Saranno mille, invece, i tifosi cechi provenienti da Plzen pronti a riempire non soltanto il settore ospite,... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 17 aprile 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi