ACF, I convocati: ok Kouame, assenti Christensen e Jack

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani sera contro il Milan al Franchi, calcio d'inizio alle ore 20:45. Si rivede Christian Kouame dopo l'assenza causa Coppa d'Africa e malaria: l'ivoriano non si vede in campo da fine 2023 e chissà che domani non possa giocare almeno qualche minuto. Assenti invece Christensen, che dunque non si è ancora ripreso dal problema al menisco, e Bonaventura squalificato per questa partita. Ecco l'elenco completo dei 26 viola convocati da Italiano:

Portieri: Terracciano, Martinelli, Vannucchi

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Kayode, Faraoni, Martinez Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur.

Attaccanti: Beltran, Belotti, Nico Gonzalez, Ikoné, Kouame, Nzola, Sottil.