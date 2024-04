ABODI, Non mancherà sforzo di collaborazione per calcio

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 18 APR - "Il presidente Gravina ha parlato di cose delle quali stiamo già parlando e in molti casi proposte da noi, non mancherà lo sforzo di collaborazione e cercheremo di rendere tutto compatibile anche con la finanza pubblica". Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, a margine del X premio Città di Roma al Coni in merito alle richieste del calcio al Governo espresse dal n.1 della Figc anche martedì in occasione dell'audizione in Commissione Cultura e Sport del Senato (tax credit su vivai e infrastrutture, un sostegno per gli stadi di Euro 2032 e la percentuale sulle scommesse).

Su quali di questi temi potrà sbloccarsi nel breve periodo ha invece risposto: "Ne parleremo con il presidente Gravina e con il ministro dell'economia". (ANSA).