DINI A RFV, Sottil spicca per mezzi, non per concretezza

FirenzeViola.it

L'avvocato Giulio Dini è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a cominciare da Riccardo Sottil: "Lui spicca per mezzi: ha uno strappo pazzesco grazie al quale salta l'uomo. Poi però la domanda è: quante volte mette palloni interessanti? Zero".

E' vero che il Brugge lascia giocare gli avversari?

"Non è una squadra tanto più forte del Genk. Siamo lì. Non cercherà di fare la partita, ma aspetterà la Fiorentina e cercherà di colpirla sui suoi arcinoti punti deboli. Poi ha calciatori che trovano la porta".

Il fatto di giocare il ritorno in trasferta cambia qualcosa?

"No. Piuttosto io sono critico nei confronti dell'allenatore, perché ci sono dei momenti della gara che impongono di rinnegare il proprio credo, e lui non lo fa. Non credo c'entri troppo la qualità della rosa, visto che parliamo di tattica".