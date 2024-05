FIORENTINA, PRIMA IN A PER MARCATORI DIVERSI: SOLO IN 5 MANCANO ALL'APPELLO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Archiviata la sconfitta contro l'Hellas Verona al Bentegodi, questa mattina la Fiorentina è tornata a lavorare al Viola Park per preparare l'imminente sfida di mercoledì sera contro il Club Brugge valida per il ritorno della semifinale di Conference League. L'unica nota positiva che i viola si portano dalla gara persa contro gli scaligeri è sicuramente il primo gol stagionale di Gaetano Castrovilli, tornato alla rete dopo quasi un anno (14 maggio 2023 Fiorentina-Udinese 2-0). Grazie alla rete dell'ex numero dieci viola, inoltre, la Fiorentina si conferma la squadra italiana ad aver portato il maggior numero di calciatori in gol: ben 17.

Guardando ai top cinque campionati europei, invece, solamente il Newcastle è riuscito a fare meglio della formazione di Italiano con 18. La squadra viola, infatti, dopo la gara di ieri si è presa il primo posto in questa speciale classifica con 17 marcatori diversi su 50 gol segnati, con la Roma, l'Inter e il Cagliari subito dietro ferme a 16. Un risultato molto frequente nella gestione di Italiano considerando che la Fiorentina arrivò al secondo posto nella stagione 2021/2022 (18), al terzo posto nell'annata 2022/2023 (16) e, appunto, primo posto nella stagione ancora in corso.

Tra chi ancora manca all'appello, e che potrebbe alzare il numero dei diversi marcatori in queste ultime sfide stagionali, escludendo i giovani, spicca soprattutto il nome di Nikola Milenkovic. Il centrale serbo sta affrontando la sua stagione più difficile da quando è arrivato a Firenze e a dimostrarlo è anche il fatto che questa potrebbe essere la prima annata senza gol all'attivo dal 2018. Insieme all'ex Partizan è presente anche Dodo, che però è tornato a giocare solamente il 14 marzo, Fabiano Parisi, autore di una bella traversa settimana scorsa contro il Sassuolo, Davide Faraoni, arrivato a Firenze solamente durante il mercato di riparazione, e infine Arthur Melo, non certo un calciatore abituato al gol (solamente 11 reti su 249 presenze) e che comunque ha segnato durante i calci di rigore di Fiorentina-Bologna in Coppa Italia. Queste ultime 4 partite di campionato e una - speriamo due - in Conference League saranno essere l'ultima occasione per questi cinque calciatori di trovare la prima gioia viola dell'anno.