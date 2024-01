PROBABILE FORMAZIONE: DUE SOLI DUBBI IN PARTENZA. CHE DUELLO IN ATTACCO

FirenzeViola.it

Ci sono due soli dubbi all'interno delle probabili formazioni della Fiorentina in vista della gara di questa sera e proposte questa mattina in edicola dalla stampa nazionale sportiva e da quella locale. Se infatti, per ciò che riguarda portiere, mediana e trequarti è tutto confermato - con Terracciano che presidierà i pali, Arthur e Duncan che formeranno il classico tandem a centrocampo e gli unici due esterni disponibili, Ikoné e Brekalo, che assieme a Bonaventura supporteranno il centravanti - è in difesa e nel ruolo di prima punta che ci sono le uniche divergenze.

Per quasi tutti i giornali, in realtà, la difesa sarà la stessa, con Kayode e Biraghi sulle fasce oltre a Milenkovic e Martinez Quarta centrali eppure per Tuttosport - nonostante la recente paternità - Luca Ranieri è destinato a giocare dal 1'. Il dubbio più grande è tuttavia quello che riguarda il ruolo di prima punta: Gazzetta, Tuttosport, Repubblica e anche noi di Firenzeviola.it sosteniamo che spetterà al Beltran figurare nell'undici titolare in Emilia, mentre il resto della stampa (CorSport, Nazione e Corriere Fiorentino) sostengono che invece quella del Mapei - almeno all'inizio - sarà la notte di Nzola.

La Gazzetta dello Sport: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Il Corriere dello Sport-Stadio: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Tuttosport: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

La Nazione: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

Il Corriere Fiorentino: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Nzola.

La Repubblica: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.

Firenzeviola.it: Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Brekalo; Beltran.