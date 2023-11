NIENTE CENTRALE A GENNAIO: ECCO I PIANI DEL MERCATO

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

La sosta di novembre è quella che di solito apre ufficiosamente il mercato di gennaio. Prima di tutto perché siamo vicini al via e poi perché dopo circa un terzo del campionato, si possono iniziare a fare anche le prime valutazioni sulle rose delle varie squadre. Questo chiaramente vale anche per la Fiorentina, che per voce del direttore generale Joe Barone, sta scandagliando il mercato per farsi trovare pronta a gennaio, e che dunque sta valutando il da farsi per aiutare Vincenzo Italiano a perseguire gli obiettivi stagionali.

Si è parlato fin da settembre della necessità di aggiornare il pacchetto dei difensori centrali, ma attualmente il club viola non sta lavorando a questo obiettivo per l'inverno ma piuttosto guardando alla prossima estate. Prima di tutto perché non c'è l'idea di perdere uno degli attuali interpreti a metà stagione, mentre invece è già praticamente pianificato l'addio di Mina una volta terminato il suo accordo annuale. I 4 centrali più Comuzzo che attualmente compongono la retroguardia viola sono quelli che dovrebbero finire la stagione, salvo clamorose offerte invernali e dunque il lavoro dei dirigenti è più concentrato sulla lunga gittata e non per l'immediato.

In questo senso, non sono mai venuti meno i contatti per Artur Theate, che ha sì rinnovato col Rennes, ma che non hai perso di vista l'obiettivo personale di proseguire la carriera tornando in Italia o partendo in direzione Premier League. Un'operazione onerosa ma che in estate può essere prevista, soprattutto nel caso in cui la Fiorentina dovesse riuscire ad alzare l'asticella dei risultati centrando un posto in Europa League. L'altro nome, che vi abbiamo raccontato anche nelle scorse ore, è quello di Jakub Kiwior, passato dallo Spezia all'Arsenal ma ancora fuori dal giro dei titolari dei Gunners. Il suo nome era già stato fatto in ambito viola e se non dovessero aumentare i costi del suo cartellino dopo una stagione a Londra, potrebbe essere una soluzione spendibile per il futuro gigliato.

La Fiorentina si concentrerà sulle potenziali occasioni in altri ruoli, sempre tenendo bene a mente per i più ottimisti, che nella passata stagione il mercato invernale non ha portato un solo titolare in nessuna delle squadre in lotta per l'Europa e che le previsioni per questo gennaio sono più o meno sulla stessa lunghezza d'onda.