ATALANTA, Al lavoro verso lo Sporting: un acciaccato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio in casa della Juventus e un giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini, l’Atalanta - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - si è ritrovata oggi pomeriggio per iniziare la preparazione al ritorno di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Un solo acciaccato, ovvero Rossi, che ha svolto lavoro individuale in campo.

Questa la nota del club nerazzurro: “Dopo un giorno di riposo, i nerazzurri sono tornati al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti in vista del ritorno degli ottavi di UEFA Europa League con lo Sporting CP in programma giovedì al Gewiss Stadium di Bergamo. Domani, mercoledì 13 marzo, sarà già giornata di vigilia con la squadra che si allenerà al pomeriggio a porte chiuse al Centro Bortolotti di Zingonia”.