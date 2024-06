SCAMACCA, In Nazionale nel momento top. Sono cresciuto

FirenzeViola.it

L'attacante dell'Atalanta Gianluca Scamacca è stato intervistato da DAZN. Queste le sue parole a aprtire dalla Nazionale: "Ci arrivo nel momento migliore e più importante della mia carriera. Speriamo di continuare e aiutare anche la Nazionale".

Cosa ti ha fatto cambiare in questa stagione?

"Quelle partite me le ricordo, non stavo bene. Quest'anno ho avuto uno stiramento e un'infiammazione. Poi da febbraio, marzo in poi ho racolto i frutti. Ho avuto continuità e una forma fisica che mi ha permesso di fare questo finale di stagione".

In cosa pensi di essere migliroato di più?

"Nella continuità di prestazione e di rimanere nel vivo della partita. Mi sento più nel gioco e questa è una cosa importante".

Cosa è per te l'Atalanta?

"E' una famiglia. Un qualcosa di sano e puro. E' una bellissima realtà che sta crescendo ed è bellissimo farne parte"

Finale West Ham vittoria, finale Atalanta vittoria. Europeo?

"Speriamo. Dobbiamo onorare la maglia innanzitutto, poi se arriveremo in fondo sarà bello".