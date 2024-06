MUSSO, Ora il sogno è vincere la Champions League

FirenzeViola.it

Il portiere dell'Atalanta Juan Musso, intervistato dal quotidiano argentino Olé, ha raccontato - tra le altre cose - quali sono i suoi modelli di riferimento nel ruolo: "Buffon è stato sempre il mio idolo. Un hobby? Non ho nulla che mi appassioni come il calcio. Un portiere di oggi? Per me il miglior portiere oggi è ancora Neuer, perché ha un'età in cui sembra che abbia 23 anni e ne ha 38. Per me oggi è ancora il migliore". Sul sogno ancora da raggiungere l'argentino ha dichiarato: "Vincere una Champions League. E vincere il Mondiale con l'Argentina".