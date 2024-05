QUI ATALANTA, Coi viola in campo i big: due in dubbio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giornata di lavoro ieri per l’Atalanta, tra una seduta aerobica e di natura tecnico-tattica. Non in gruppo due delle anime carismatiche della squadra di Gasperini: Kolašinac (lavoro individuale, reduce da un’infiammazione al ginocchio) e De Roon (terapie dopo il problema accusato al bicipite femorale della coscia sinistra). Oggi seduta pomeridiana, sempre al “Bortolotti” di Zingonia. Per l'ultima partita della stagione, Gasperini potrebbe optare per una formazione vicina a quella titolare.

Lookman e De Ketelaere sono in ballottaggio per un posto in attacco, offrendo diverse soluzioni offensive alla squadra. La seduta di allenamento di oggi pomeriggio a Zingonia sarà cruciale per definire le scelte finali del tecnico. Lo riporta TuttoAtalanta.com.