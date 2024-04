REP.FI, Belotti e la macumba. Ma la Viola ha bisogno di lui

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Forse l'unica nota stonata della notte di Conference al Franchi, scrive l'edizione fiorentina di Repubblica, è quella macumba che ha riguardato ancora una volta Andrea Belotti. "L’ho chiamato in camera nelle ultime ore, ha avuto un problemino ma mi ha confermato che poteva giocare — ha spiegato Italiano nel post-partita — Per disponibilità è stato strepitoso e lo ringrazio".

Non è arrivato il gol tanto sperato e invocato dal tecnico viola ma la Fiorentina ne avrà bisogno ancora: la settimana prossima il ritorno delle semifinali di Coppa Italia a Bergamo, poi gli appuntamenti europei. Belotti dovrà riprovarci, a maggior ragione dopo il forfait di Nzola che causa «problemi personali» non è sceso neanche in panchina contro i cechi e che pare sempre più fuori dai progetti presenti e futuri dei viola.