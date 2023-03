OKEREKE, Riposa in vista della Coppa. Chiriches out

FirenzeViola.it

Come scritto da La Gazzetta dello Sport la Cremonese si appresta a vivere una settimana di fuoco. Si parte in campionato domani allo Zini contro l’Atalanta e si chiude il sabato successivo in casa della Sampdoria. In mezzo (mercoledì alle 21) l’andata della semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, probabilmente l’unico obiettivo di una stagione deludente. La squadra si prepara a questo tour de force con qualche problema di formazione. Gli infortuni del difensore Chiriches e dell’attaccante Okereke tolgono a Ballardini la possibilità di schierare la formazione migliore. Il centrale rumeno sarà sicuramente out per le tre gare in programma. Più lieve invece dovrebbe essere l’infortunio del nigeriano Okereke, alle prese con un dolore muscolare alla coscia destra rimediato durante la partita di Monza. L’attaccante non si sta ancora allenando con il resto della squadra ma è sottoposto ad un lavoro personalizzato: difficile che possa essere in campo domani con l’Atalanta, il tecnico spera di averlo per la semifinale di Coppa Italia. Partita molto attesa in casa Cremonese (la squadra grigiorossa era arrivata a questo traguardo una volta sola, nel 1987): biglietti già tutti venduti, il Zini sarà completamente esaurito, così come per la gara di domani contro l’Atalanta di Gasperini.