ATA-FIO, Rebus recupero: 31 maggio o 2 giugno?

Come riportato da La Gazzetta dello Sport resta ancora da capire quando sarà recuperata la partita Atalanta-Fiorentina, sfida della ventinovesima giornata che è stata rinviata per l’arresto cardiaco che ha colpito Joe Barone, poi scomparso. Entrambe le squadre fino a ieri erano impegnate in Coppa Italia e entrambe si sono qualificate per le semifinali delle rispettive competizioni europee.

I prossimi tre infrasettimanali sono da escludere perché giovedì 2 maggio si giocheranno le semifinali d’andata di Europa League (Marsiglia-Atalanta) e di Conference League (Fiorentina-Bruges), giovedì 9 ci saranno le semifinali di ritorno, mentre mercoledì 15 appunto c’è la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus. Se la Dea non raggiungerà la finale di Europa League, in programma mercoledì 22 maggio all'Aviva Stadium di Dublino, il recupero con la Viola sarà giocato quel giorno. Se invece i nerazzurri voleranno a Dublino e i viola non centreranno la qualificazione alla finale di Conference League, in calendario mercoledì 29 maggio all’Aek Arena di Atene, allora il recupero andrà in scena venerdì 31 (comunque a campionato finito). Con i nerazzurri e i viola entrambi all’ultimo atto della loro competizione europea, l’unica data disponibile sarà domenica 2 giugno, il giorno dopo la finale di Champions.