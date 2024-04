BIRAGHI, Le abbiamo provate tutte. Loro più bravi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Atalanta-Fiorentina. Queste le sue parole: "Le abbiamo provate tutte per passare, volevamo rivivere le emozione dell'anno scorso. Di fronte avevamo una squadra forte, noi abbiamo fatto il massimo. C'è amarezza, ma non abbiamo rimpianti. In queste partite dai sempre qualcosa in più, però loro sono stati più bravi quindi complimenti a loro".

Sui tifosi: "Con la Curva siamo una cosa unica, andiamo sempre a salutarli. Quando noi andiamo in trasferta loro ci seguono sempre. C'è un legame forte, ora più che mai serve unione perché la stagione non è finita. Ci rimangono due competizioni: in campionato vogliamo recupare punti e poi penseremo all'altra coppa".