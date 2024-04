COR. FIO, Non basta il cuore. Bergamo amara

Scrive il Corriere Fiorentino: "Alla Fiorentina, stavolta, non è bastato il cuore. Il sogno, è stato spezzato a meno di un passo dalla fine. In finale ci va l’Atalanta, al termine di un doppio confronto che nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo la Fiorentina aveva quasi portato ai supplementari. Una sconfitta pesante, più per il morale che per la dimensione. Eppure, pensando alla Conference e alla rincorsa in campionato, i viola dovranno trovare ancora una volta la forza per ripartire". Questo il commento del quotidiano fiorentino, che titola a tutta pagina: "Com'è amara Bergamo", per sottolineare il dolore provato ieri sera dai tifosi viola. Nell'analisi della partita il Corriere sottolinea come la squadra di Vincenzo Italiano abbia fatto il possibile e con i migliori in campo. Ieri dentro tutti i titolari: Bonaventura, Beltrna, Belotti, Nico Gonzalez, Mandragora al fianco di Jack, Dodò preferito a Kayode e Ranieri con Milenkovic al centro della difesa. Fin dai primi minuti infatti la Fiorentina ha alzato la linea del pressing, piantando le tende nella metà campo dell’Atalanta.

Nessuna gestione, per intendersi, ma giocare come se l’1-0 dell’andata non fosse esistito. Era questa l’idea. Un'idea che ha funzionato finché non è uscita fuori l'Atalanta, a dir la verità quasi subito con la rete stappa-match di Koopmeiners. Poi per la Viola tanta sofferenza, trasformata nell'incubo degli oltre trenta minuti finale con l'uomo in meno per espulsione di Milenkovic.