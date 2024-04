GAZZETTA, Scamacca versione azzurra e polemiche

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel commentare Atalanta-Fiorentina di ieri sera, la Gazzetta dello Sport esalta la prova maiuscola della squadra di Gian Piero Gasperini, capace di ribaltare l'1-0 di Firenze, pareggiando i conti nel computo totale a inizio gara con Koopmeiners per poi dilagare nel finale di gara. Sugli scudi Gianluca Scamacca: l'attaccante romano prima sfonda la rete di Terracciano per una splendida rete poi annullata per un fallo su Beltran in fase di sviluppo dell'azione, poi si ripete con una spettacolare sforbiciata in area (stavolta è valido) per il gol del 2-1. La Gazzetta lo definisce "Euro Scamacca", additandolo come possibile titolare nell'Europoe che verrà con Spalletti.

Spazio poi anche ad alcune polemiche: non sono quelle viola, per un presunto fallo su Nico Gonzalez, sgambettato in area di Carnesecchi, ma quelle di Tullio Gritti, vice di Gasperini (ieri, come all'andata, in panchina per la squalifica del Gasp) e deciso, nel post-partita di Mediaset, a contestare la decisione di La Penna di ammonire lo stesso Scamacca che, diffidato, salterà la finale di Coppa Italia con la Juventus: "Bisogna cominciare a pensare che si gioca a calcio, in questo sport c'è il contrasto altrimenti togliamoli. Scamacca tocca Gonzalez ma probabilmente di anca e ginocchio, non di piede, altrimenti si ammonisce sempre. Questo è un contrasto, falloso ma non da ammonizione, è un fallo ma finisce lì".