NAZIONE, Fiorentina all'inferno in cinque minuti

La Nazione scrive: "La Fiorentina finisce all’inferno nei cinque minuti di recupero di Bergamo. Lookman (gol convalidato dal Var) e poi Pasalic firmano il 4-1 che cancella ai viola la possibilità di arrivare in finale di coppa Italia. Risultato netto e duro, è vero, che mal rispecchia l’andamento della gara e che soprattutto fa pesare come un macigno". Anche per il quotidiano fiorentino il risultato rispecchia quanto prodotto dalle due squadre nella serata del Gewiss Stadium, una notte in cui la squadra di Italiano passa dalla quasi-impresa all'inferno in una manciata di minuti, facendosi cogliere a sorpresa in contropiede in pieno recupero.