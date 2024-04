COR. SPORT, Il dentista fa male ai viola, difesa folle

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport apre così con questo titolo, "Il dentista fa male alla Fiorentina", il suo spazio dedicato al commento della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Il riferimento è alla celebre ormai frase di Pep Guardiola che, prima di un Manchester City-Atalanta di qualche anno fa, definì la sfida contro i nerazzurri l'equivalente, in termine di scocciatura e ansia, di andare dal dentista. Era andata quasi sempre bene a Italiano in questi ultimi periodi nel confronto con Gasperini.

Non si può dire la stessa cosa del match forse più importante giocato dai due: 4-1 Dea e pass staccato per la finale con la Juventus, rimonta attuata e un'impressione di superiorità sottolineata anche dalle parole usate da Alberto Polverosi sul Corriere: "In finale ci va la squadra che ha creato di più, quella più dotata sul piano tecnico. La Fiorentina ha resistito fino all’espulsione di Milenkovic che ha costretto i viola a giocare in dieci per 40 minuti. È stata perfino vicina a una specie di miracolo quando, con l’uomo in meno, ha pareggiato con Quarta. Poi Scamacca, con un capolavoro, ha riportato l’Atalanta in vantaggio, Lookman ha firmato il 3-1 e Pasalic ha chiuso il conto col 4-1. Vittoria netta e meritata, ma la Fiorentina ha preso dei gol da follia. L’ultimo un’assurdità mai vista: in 10, a un minuto dal 95', era tutta nella metà campo dell’Atalanta per una rimessa laterale. È partito Scamacca e Lookman, nella prateria, ha segnato. Ovviamente anche il gol di Pasalic è arrivato con un contropiede".