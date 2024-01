LA NAZIONE, Karlsson-Ikoné idea viva. Duri Beste e Stengs

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato della Fiorentina è l’argomento principale sui quotidiani in edicola e La Nazione, nelle sue pagine odierne, sottolinea che i contatti col Verona sia per Ngonge che per Faraoni continuano spediti. Ma, aggiunge il quotidiano, non si sono fermati i dialoghi col Bologna per provare ad arrivare a Jesper Karlsson. L'esterno dei felsinei piace molto a Italiano e considera Firenze un’opzione allettante. L'idea dei viola è provare a intavolare uno scambio e dopo aver proposto Brekalo (che però preferisce tornare alla Dinamo Zagabria) è spuntata l’ipotesi Ikoné, gradito da Thiago Motta.

Più difficili invece, al momento, le ipotesi straniere di Beste dell’Heidenheim e Stengs del Feyenoord - si legge -. Entrambi hanno una valutazione alta (15 milioni) e la priorità dei viola è su Ngonge, solo qualora i contatti per l’esterno del Verona dovessero trovare scogli duri da superare, allora si riaprirebbero i discorsi anche per i due giocatori attualmente in Bundesliga ed Eredivisie.