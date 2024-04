GAZZETTA, Tra macumbe e antipiattezza. Firenze si riunisce per coppa e ranking

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un Franchi che “dovrà essere una bolgia”, come l’ha definito ieri in conferenza stampa Christian Kouame, andrà in scena la serata delle serate per la Fiorentina. Così la definisce La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come i viola si giochino un passaggio importante della propria storia ma anche del ranking UEFA italiano, al quale potrebbero regalare i punti mancanti per la conquista definitiva del quinto posto in Champions per l’anno prossimo.

Davanti a un Franchi di poco meno di 20mila anime, con Belotti che avrà da abbattere la sua macumba del gol - parola di Italiano -, i viola necessitano di un Bonaventura in forma antipiattezza - si legge -, un Nico Gonzalez scintillante e un Kouamé che, come da lui ammesso, vuole portare a casa un trofeo con la Fiorentina, dopo essersi già fregiato della Coppa d’Africa. Firenze si riunisce, per far brillare città e ranking UEFA, chiosa il quotidiano.