COR. FIO, La sconfitta di Verona non deve sorprendere

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle colonne del Corriere Fiorentino spazio al commento di Ernesto Poesio sulla sconfitta della Fiorentina a Verona: "Fa male, ma sorprende fino a un certo punto la sconfitta a Verona. Solo a dicembre, nel momento migliore del proprio campionato, i viola sono riusciti a regalarsi tre vittorie consecutive che, in una classifica così corta nella zona che va dal sesto al decimo posto, possono fare la differenza. Ma la parola continuità non fa parte del vocabolario della squadra di Italiano che è un po’ come il ciclista che si danna per raggiungere il gruppo e poi non riesce ad allungare, finendo anzi per staccarsi nuovamente. Meglio non aggiungere altra tensione a un reparto difensivo che dà la sensazione di andare ormai in apprensione a ogni palla lunga. Una tattica che certamente il Bruges riproporrà mercoledì, proprio come ha fatto il Verona ieri al Bentegodi in attesa del puntuale errore dei viola".

Infine, un commento sulla toccata e fuga di Rocco Commisso a Firenze: "La visita lampo del patron è stata «silenziosa». Nessuna dichiarazione sul futuro e sui programmi della società. Scelta comprensibile visto che la squadra è ancora in corsa per gli obiettivi stagionali. La speranza è che tra le stanze del Viola Park le idee siano invece ben chiare. Trovarsi a rincorrere non sarebbe certo il modo migliore per iniziare un nuovo ciclo".