FUTURO ITALIANO, Forse pesa la poca fiducia del pubblico

"Due stagioni a caccia di un trofeo, eppure il futuro di Italiano appare scritto, lontano da Firenze", scrive il Corriere dello Sport - Stadio provando a domandarsi il perché. Il ciclo è finito e c'è la necessità sia per l'allenatore che per la Fiorentina di ripartire con nuovi progetti e nuovi stimoli, ma forse pesa anche quel clima di poca fiducia che parte del pubblico fiorentino mostra nei confronti di Italiano. I numeri - conclude il quotidiano - dimostrano però la capacità del tecnico ex Spezia di condurre una squadra buona ma non eccezionale a giocarsi cinque trofei in due stagioni.