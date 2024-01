BREKALO, Addio vicino: ma per ora la Viola lo blocca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) viene proposto questa mattina un focus relativo a Josip Brekalo e a quella che, probabilmente, sarà la sua ultima partita in maglia viola - ovvero quella di stasera contro il Sassuolo - prima del ritorno alla Dinamo Zagabria. La trattativa per tornare in patria procede spedita, il suo entourage ha trovato una bozza di intesa con il massimo club croato ma ancora manca l’ok della Fiorentina. Un sì condizionato soprattutto alla necessità e alla contingenza: Brekalo al Mapei sarà con Ikoné, più Infantino adattato, uno dei due soli esterni disponibili per Italiano e proprio per questa emergenza sulle fasce non uscirà dalla rosa fino a quando non sarà stato individuato un suo sostituto.

Ecco quindi che la sfida al Sassuolo diventa una sorta di prova di appello o di ultima apparizione per un giocatore arrivato un anno esatto fa dal Wolfsburg con alcune credenziali e finito un po’ nel dimenticatoio. Brekalo ha collezionato in un anno solare di Fiorentina 26 presenze, condite da un solo gol. Per il resto pochi squilli, poca interpretazione offensiva del ruolo di come chiede Italiano e tanta fatica nell’incidere.