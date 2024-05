CARNASCIALI A RFV, Quarta-Ranieri la coppia migliore

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Falsini

All'indomani di Hellas Verona-Fiorentina e a due giorni dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge, su Radio FirenzeViola è intervenuto l'ex viola Daniele Carnasciali: "La Fiorentina non è capace di tenere un risultato, di gestire. Un po' più di attenzione in fase difensiva andrà messa, ma la Fiorentina non si snaturerà. La partita di mercoledì ha pesato anche ieri. Chiaro che mentalmente i calciatori pensassero al Brugge: la prossima sarà una gara che ti permetterà di andare in finale, di giocarsi un posto per la prossima Europa League. In termini di difficoltà e numero di gare, è l'obiettivo più vicino. C'è da ribadire che quella col Brugge sarà comunque una partita difficile. Se la Fiorentina è in palla e attenta, se fa le cose come sa fare, può comunque passare il turno con relativa tranquillità. Il problema è poi capire se sarà quel tipo di Fiorentina".

E sui rimpianti dettati dalle ottime prestazioni di Yerry Mina e su quale dovrebbe essere la coppia titolare a Brugge, Carnasciali ha detto: "Le dinamiche non le conosco. Magari il calciatore non voleva rimanere qui a fare la panchina. Forse però poteva essere sostituito a gennaio, questo può essere un errore di valutazione. Il mercato a gennaio è particolare, poi si finisce per rimpiangere giocatori che non giocavano. Certo è che in difesa questa squadra è corta. Per la coppia di titolari in difesa per mercoledì, a parità di condizione, se tutti e tre stanno bene, direi che il tandem migliore è Quarta-Ranieri".