REGINALDO A RFV, Belotti si danna troppo, sarà decisivo

Reginaldo a Radio FirenzeViola

L'ex attaccante della Fiorentina Reginaldo è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante "Viola Amore Mio", parlando del momento in casa viola: "In Coppa Italia contro l'Atalanta ho visto una grandissima Fiorentina, una squadra con cattiveria e agonismo ma anche molto divertente. Anche Belotti si sbatte in ogni zona del campo. Non mi sembra che pensi al gol ma a fare il bene della squadra. Sono sicuro che sia lui che gli altri faranno dei gol pesanti in questo finale di stagione".

Secondo lei Belotti spreca troppe energie in fase di non possesso?

"Secondo me sì, è il primo a fare la riaggressione in avanti e questo va bene, ma poi si spende per tutta l'azione di non possesso. Forse deve imparare a gestirsi. Ma ripeto, son convinto che sia lui che Nzola, per come stanno lavorando, faranno dei gol importanti, a partire da stasera".

Le piace questo nuovo ruolo di Beltran, da trequartista?

"Mi piace, anche lui si impegna molto in non possesso e dà una grossa mano al centrocampo. Anche per lui arriveranno i gol".

È d'accordo con chi vorrebbe vedere Nico Gonzalez più avanzato, quasi da seconda punta?

"Nico è un giocatore importante ma anche lucido sotto porta. Avvicinato all'area potrebbe fare ancora meglio, si potrebbe utilizzare anche da sottopunta, lo vedrei bene lì".

