NARDELLA, Rapporti con gli USA sono fortissimi

“I rapporti fra Firenze e gli Stati Uniti sono fortissimi al di là delle vicende del calcio. Abbiamo tante università americane, importanti aziende americane, e poi storicamente Firenze è sempre stata la città italiana più amata dagli americani, ma questo non credo che incida sulle decisioni della proprietà della Fiorentina. Se sto imparando l’americano? Per ora rimango sull’italiano visto che siamo la città di Dante, poi quando sarà, se sarà il caso, passeremo dall’italiano all’americano”. Lo ha detto il sindaco Dario Nardella, dopo aver votato questa mattina in un seggio elettorale in zona Firenze sud, parlando della possibile cessione della Fiorentina all’imprenditore italo-americano Rocco Commisso. “Sono un po' più preoccupato per la partita di stasera che per il voto - ha aggiunto Dario Nardella -. È molto difficile perché bisogna recuperare la lucidità e ci vuole tanta testa e tanto cuore stasera, però ho visto che l’appello ad andare tutti allo stadio ha funzionato perché il Franchi sarà tutto esaurito praticamente e la cosa mi fa molto piacere. I Della Valle? È un bene che siano qua”.