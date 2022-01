LIVE FV, Vlahovic verso la Juventus, Cabral a Firenze

23:25 - Darko Ristic, procuratore dell'attaccante viola Dusan Vlahovic, è atteso domani a Torino. Lo riporta TuttoMercatoWeb, che evidenzia come le prossime 24 ore potrebbero già essere da dentro o fuori. L'agente deve trovare il definitivo accordo con la Juventus.

22:30 - "Siamo rimasti tutti perplessi, anche perché la Fiorentina ha ritrovato compattezza di gruppo e gioco. Io pensavo che andasse via a giugno, non ora". Parole dell'ex viola Celeste Pin, che a TMW Radio dice la sua sull'addio al centravanti serbo: "La Fiorentina ha perso il suo giocatore migliore, determinante in tutte le partite. Io spero che ora riesca a sostituirlo con uno che faccia almeno l'80% di quello che ha fatto".

21:45 - L'ex difensore viola Daniele Carnasciali analizza così l'addio di Vlahovic alla Juventus e l'approdo di Cabral: “A me dispiace perché la Fiorentina perde un giocatore importante e va alla Juventus. Ma è un'operazione domanda-offerta: fissi un prezzo e se te lo danno, lo cedi. Penso che l’accordo lo avesse da tempo. Fosse venuto un Liverpool o Bayern al posto dell’Arsenal magari sarebbe andato. Si era rotto un po’ tutto e col senno di poi il primo errore è della società: dopo poche partite, se ne capivi la potenzialità, potevi rinnovare lì. Con i suoi soldi, però, non mi accontento solo di Cabral".

20:50 - Con Vlahovic alla Juventus, il suo sostituto alla Fiorentina sarà Arthur Cabral. Ci ha parlato in esclusiva dell'attaccante brasiliano l'ex ds del Sion, Marco Degennaro: È un giocatore forte, che fa reparto, potente, bravo in tutti i fondamentali. In Svizzera ha fatto ampiamente la differenza, guadagnandosi l’attenzione di tanti club oltre che della sua nazionale. Questo vuol dire che ha fatto qualcosa in più dello standard. Può fare tranquillamente il percorso di Vlahovic". LEGGI QUI l'intervista integrale.

19:45 - Anche Mario Sconcerti, a TMW Radio, ha commentato l'imminente addio alla Fiorentina di Dusan Vlahovic, che approderà alla Juventus: "Non ho mai creduto alla positività al Covid. Comunque per come è andata, non c'era altro da fare. Non conosco una società che avrebbe rifiutato 75 milioni. Sono stati bravi, perché hanno retto e sono riusciti a vendere il giocatore nell'unico momento in cui poteva farlo. E' una questione che si chiude bene per tutti".

19:11 - L'esplosione di Vlahovic alla Fiorentina è stata favorita da due allenatori entrambi con un passato...alla Juventus. Si tratta infatti di Cesare Prandelli in primis, ex allenatore viola che l'anno scorso decise di puntare con forza sul serbo e che ha giocato per i bianconeri dal 1979 al 1985. L'altro è Renato Buso, che lo stesso Prandelli riportò in viola nel proprio staff come allenatore dell'attacco e che, nei mesi dell'esplosione del giocatore, lo ha allenato giorno dopo giorno.

18:18 - Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha lasciato il ritiro della nazionale italiana a causa della febbre. Il calciatore si è sottoposto a tampone covid e adesso sia gli azzurri che il club viola attendono il risultato.

17:45 - Claudio Desolati, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato in esclusiva a FV la partenza imminente di Dusan Vlahovic: “Si sapeva già, anche a me ha dato fastidio ma già lo immaginavo perché è normale che un ragazzo giovane che ha l’opportunità di andare a vincere qualcosa, la coglie. Però non mi è piaciuto l’atteggiamento: tutte le volte che segnava, faceva il gesto “rimango qui”. Poi si sa che il calcio è cambiato ed è giusto vinca qualcosa perché forte. Ma dispiace per i tifosi perché ci rimangono male ed è normale, questo fa parte del gioco”. CLICCA QUI per l'intervista integrale.

17:25 - La trattativa tra Fiorentina e Tottenham per la cessione in Inghilterra di Amrabat prosegue spedita. Il Tottenham attende di effettuare una cessione in mediana prima di stringere, e in queste ore sta valutando con attenzione il prestito oneroso con diritto di riscatto che è la formula con cui potrebbe rilevare il marocchino dai viola.

17:15 - L’ex centravanti viola, Enrico Fantini, ha parlato a FV dell’addio di Dusan Vlahovic alla Fiorentina: “Dopo l’acquisto di Piatek magari ci ho fatto un mezzo pensiero, immaginavo già che fosse un’alternativa proprio a Vlahovic. Non pensavo mai che Piatek avrebbe fatto la panchina al serbo, per cui ho supposto il tutto, da fuori. So che Commisso ha provato a fare tanto per convincere il giocatore a rimanere". CLICCA QUI per leggere l'intervista integrale.

17.10 - Arthur Cabral non arriverà in queste ore a Firenze ma solo perché il giocatore è in attesa che si sblocchi la situazione legata a Vlahovic e alla Juventus. L'accordo per il brasiliano non è in dubbio e per il suo passaggio alla Fiorentina mancano solo visite e firme che arriveranno presumibilmente entro il weekend.



16.30 - Aggiornamenti sul fronte Dusan Vlahovic. Sale l'attesa per l'incontro che nelle prossime ore dovrebbe mettere di fronte gli agenti dell'attaccante serbo e la Juventus per definire l'accordo col giocatore e i costi delle commissioni per i suoi procuratori.

15.27 - Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat è sempre più vicino al Tottenham: entro il weekend è attesa la fumata bianca

15.00 - Andrea Cioni, in passato osservatore della Fiorentina in Brasile e oggi sempre legato al mondo del calcio brasiliano, ha stilato per FirenzeViola.it un breve profilo di Arthur Cabral: “È un '98 molto fisico, non ha certo i numeri alla Ronaldinho ma è più un attaccante che tiene palla e forte di testa. Speriamo possa far bene alla Fiorentina, in Nazionale ha fatto solo una presenza in uno stage quindi non si può dire che sia nel giro”

14.30 - Così il sindaco Dario Nardella sull’addio di Vlahovic, a La Gazzetta dello Sport: “Da tifoso non posso negare il dispiacere di vedere andar via a metà stagione il giocatore simbolo di questa prima ottima parte di campionato. E ancora peggio vederlo ceduto a una squadra che, vista la classifica, è una diretta concorrente”

13.10 - Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva, nonché ex presidente del Consiglio ed ex sindaco di Firenze, ha risposto a delle domande ai microfoni di LA7, scherzando insieme al giornalista sulla cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Siamo in diretta o posso dire le parolacce? Io dico quello che penso, su Vlahovic non si scherza, mi fai veramente girare le scatole”

12.46 - Anche Sky Sport conferma: c'è l'accordo, Arthur Cabral-Fiorentina è un'operazione sostanzialmente chiusa. Arriverà per 16 milioni, bonus compresi.

12.35 - Come riporta La Stampa, Vincenzo Italiano è stato convocato ieri dai dirigenti per una spiegazione dei motivi che hanno spinto la società a cedere il capocannoniere del campionato alla Juventus. L'allenatore è stato anche informato dell'ormai prossima chiusura dell'operazione Cabral.

11:36 - Tutto fatto per Cabral alla Fiorentina. L'attaccante brasiliano adesso è soltanto in attesa di effettuare le visite mediche di rito visto che avrebbe anche già salutato i compagni dopo l'accelerata arrivata nelle ultime ore. Quando la Fiorentina avrà definito la cessione di Vlahovic alla Juventus, allora inizierà anche la nuova avventura di Cabral in viola. LEGGI QUI la notizia completa

11:10 - Emergono dettagli interessanti sulle pagine del Corriere della Sera in merito alle richieste dell'agente di Vlahovic, Darko Ristic, alla Juventus. Il manager del serbo che ha pilotato il suo assistito verso Torino, infatti, pretenderebbe commissioni per 18 milioni di euro.

11:00 - Oltre alla cessione di Vlahovic alla Juventus, la Fiorentina sta lavorando anche all'addio di Sofyan Amrabat. Il marocchino è sempre più vicino al Tottenham. Le parti sono infatti a lavoro per definire cifre e dettagli e secondo le ultime raccolte da TMW l'operazione sarà impostata sulla base di un prestito oneroso da circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni la prossima estate.

10:50 - Secondo il Corriere dello Sport, nelle prossime ore potrebbe esserci l'arrivo in Italia di Cabral. In questo modo l'attaccante potrebbe lavorare subito con il gruppo per cercare di bruciare le tappe e farsi trovare pronto per la gara con la Lazio, in programma il 5 febbraio prossimo, alle 20.45 al Franchi.

10:40 - Iniziano i primi movimenti al Centro Sportivo Davide Astori. Come raccolto dai nostri inviati, infatti, sono appena entrati all'interno della struttura il direttore sportivo Daniele Pradè e Burdisso.

10:30 - Nonostante le tantissime voci di mercato mister Vincenzo Italiano non vuole perdere la concentrazione e dopo i due giorni liberi concessi, oggi alle 14:30 riprenderà ad allenarsi insieme alla squadra al Centro Sportivo Davide Astori.

10:20 - Dusan Vlahovic è un maxi investimento che, secondo Repubblica, sarà finanziato la prossima estate da una cessione eccellente, molto probabilmente potrebbe essere quella di Matthijs de Ligt

10:00 - I ritardi dell'operazione Vlahovic-Juventus sono dovuti al fatto che al momento si si sta discutendo delle modalità di pagamento, ovvero in quanti esercizi il serbo potrà essere pagato dai bianconeri. Poi ci sarà da limare l’accordo definitivo col calciatore, che guadagnerà 7 milioni all’anno per le prossime 5 stagioni.

9:55 - Indiscrezione interessante quella lanciata dal Corriere dello Sport che questa mattina scrive di un'offerta di quasi 90 milioni da parte del Newcastle per riuscire ad assicurarsi Dusan Vlahovic che però il giocatore e il suo entourage hanno rifiutato.

9:50 - La Fiorentina ha già trovato il sostituto di Vlahovic ed è Arthur Cabral. Secondo La Nazione il brasiliano è costato 16 milioni di euro (14 più due di bonus) e dopo le visite mediche, previste nelle prossime ore, firmerà un contratto di cinque anni (giugno 2026) per un ingaggio base di 1,7 milioni a stagione.

9:45 - L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive che l'accordo tra i due club esiste già, mancano gli ultimi dettagli legati a contratto e commissioni. I bianconeri si sono assicurati il centravanti del presente e del futuro, atteso sabato alla Continassa per le visite mediche qualora arrivasse il tampone negativo.

9:30 - Sono giornate caldissime in casa Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato in uscita. Sembra ormai ad un passo il trasferimento di Dusan Vlahovic alla Juventus. Devono essere definiti alcuni dettagli di secondaria importanza ma basilari per il felice esito della trattativa. L’operazione sarà impostata sulla base di 68 milioni di euro più 7 di bonus per un totale di 75 milioni. Dopo avervi raccontato live la giornata di ieri anche oggi noi di FirenzeViola.it siamo pronti a raccontarvi, minuto per minuto, tutta l'attualità di questi ultimi giorni di mercato.