NAZIONE, Franchi gremito per spingere i viola

Prima del fischio d'inizio che darà il via al match, Fiorentina-Milan non sarà una semplice partita. Il Franchi si stringerà infatti, con un minuto di silenzio e una meravigliosa coreografia preparata dalla Fiesole, nel ricordò di Joe Barone. Anche Italiano alla vigilia della sfida contro i rossoneri ha parlato di scendere in campo per onorare la memoria del DG: "Dobbiamo tutti noi andare oltre la sua assenza. Abbiamo perso una grande guida, un padre, dobbiamo andare forte come ci chiedeva lui in ogni partita".

Il tecnico siciliano, per provare a battere il Milan in questa sfida fondamentale per la corsa europea dei viola, non potrà contare su Bonaventura(squalificato), ma avrà dalla sua la voglia di essere decisivo di Nico che, seppur rientrato tardi dall'Argentina, vuole essere della partita fin dall'inizio. Oltre ai singoli però decisivo questa sera saranno lo stadio Franchi e tutta Firenze. Una città che nei momenti di difficoltà sa bene compattarsi e spingere la squadra. A riportarlo è La Nazione.