CECCARINI, Vlahovic out, occhio a Cabral e Faivre

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed esperto di mercato, nel suo consueto editoriale per TMW ha parlato anche di Fiorentina, soprattutto per quanto riguarda la questione Vlahovic: "Mercoledì il giocatore rientrerà dai suoi impegni con la Nazionale e da quel giorno in poi comincerà una nuova pagina della sua avventura in maglia viola, destinata inevitabilmente a concludersi. È chiaro che un confronto servirà subito anche per mettere le cose in chiaro. Visto che Vlahovic ha deciso di non rinnovare, toccherà alla Fiorentina la prossima mossa. L’obiettivo diventa monetizzare al massimo una sua cessione ma la scadenza del contratto, 30 giugno 2023, non aiuta il club viola. La Juventus in Italia è la squadra che più di ogni altra è in pressing ma anche all’estero la concorrenza non manca. La Fiorentina potrebbe scegliere anche la linea dura, quella di tenere Vlahovic ai margini della squadra fin da subito. Certo dal punto di vista tecnico non sarebbe il massimo (e anche un problema in più per Italiano) vista la mancanza di una vera alternativa".

Poi parla delle possibili alternative all'attaccante serbo: "La prima ipotesi, come detto, sarebbe una cessione immediata a gennaio al prezzo più alto possibile. Insomma creare un’asta e poi reinvestire su un paio di attaccanti forti D’altra parte club come Atletico Madrid e Tottenham si erano già fatti vivi in estate e altri potrebbero seguirli. Se tutto questo non dovesse essere fattibile ecco che il discorso si sposterebbe a giugno dove però le cifre inevitabilmente si abbasserebbero. Insomma la partita è appena cominciata e già dalla prossima settimana ne sapremo di più. La Fiorentina, oltre a solito Berardi, segue con grande attenzione Cabral, centravanti del Basilea e Faivre, esterno del Brest, trattato in estate anche dal Milan.