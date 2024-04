BONAVENTURA, Le presenze che mancano per il rinnovo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Tra le varie situazioni da sistemare a fine stagione, La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive che quella di Jack Bonaventura è quella più particolare. Il centrocampista viola ha il rinnovo automatico al raggiungimento del 70% delle presenze sul totale delle gare disputate dalla Fiorentina in questa stagione e dovrebbero bastare altre tre presenze (quattro se la Fiorentina dovesse raggiungere due finali). In ogni caso, le parti potranno sempre e comunque decidere se continuare o dividere le proprie strade anche in caso di rinnovo fino al 2025.