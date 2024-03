TUTTI PAZZI PER RANIERI: IL NUOVO "VILLAIN" DELLA SERIE A CHE SEGNA COME UNA PUNTA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È un uccello? È un aereo? È Superman? No, è Luca Ranieri. Con la rete segnata contro la Roma (la quinta stagionale) il classe ’99 si conferma il difensore italiano più prolifico, mentre la Fiorentina scopre un’arma impropria sempre più utile in zona-gol. Non è la prima volta che Lucone da la Spezia ci mette la zucca per risolvere mischie da saloon in area di rigore: con quello a Svilar fanno 4 reti di testa (solo col Ferencvaros, in Conference, ha segnato di piede, sempre a risolvere una ressa a pochi passi dalla porta).

DIFENSORE D’ASSALTO – La parabola di Ranieri si arricchisce di un’ulteriore svolta: se fosse un personaggio da videogame, con la girata aerea di domenica scorsa il difensore di Italiano avrebbe sbloccato una nuova “patch”, quella del difensore d’assalto. Inteso sia come pericolo randomico che appare ogni tanto nelle aree avversarie, capace sia di segnare che di creare scompiglio, sia come bucaniere spavaldo in mezzo al campo, mai domo per indole e spigoloso per calciatori e tifosi avversari. Italiano non può far a meno di lui perché ad oggi è il termometro emotivo della squadra, quello che se c’è da alzare di qualche grado la tensione in campo è sempre lì, pronto a ricordare con un’entrata energica o una parolina di troppo, che lui è lì proprio per questo suo atteggiamento. L’arco narrativo da villain si è completato proprio contro la Roma di un super-cattivo come Gianluca Mancini e, così come il difensore giallorosso si è preso gli improperi del popolo viola, anche Ranieri (tartassato sui social per alcuni gesti sfoderati nel finale) è finito nel mirino del tifo romanista.

FALSI CINCO – Ma a Ranieri va bene così, nelle partite ad alto voltaggio ha dimostrato di sguazzarci ed esaltarsi. E Italiano, alla disperata ricerca di leadership, continua a puntare forte su un calciatore che gli risolve anche parecchi grattacapi offensivi. Un giocatore che, insieme al compagno di reparto Lucas Martinez Quarta forma la coppia di difensori-attaccanti migliore d’Europa, o quasi. La Fiorentina infatti è, insieme al Bayer Leverkusen, una delle due squadre dei cinque top campionati con almeno due difensori con cinque o più reti segnate in stagione considerando tutte le competizioni, Quarta e Ranieri appunto. Due “falsi cinco” alle volte più efficaci degli attaccanti, capaci in due di aver segnato 11 reti (6 per il Chino) in due, più di quanto fatto registrare da Nzola, Kouame, Ikone e Sottil messi insieme. E in attesa di recuperare al meglio l’altro assaltatore d’area, Italiano si gode il suo nuovo leader. Spigoloso, esteticamente rivedibile nei movimenti e cattivo. Ma già tremendamente amato dal popolo viola.