ROCCO, E la visione sul futuro: "Legame forte con ACF"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una delle notizie più lette di oggi su Firenzeviola.it sono state le dichiarazioni del presidente della Fiorentina Rocco Commisso attraverso i canali del club viola, un messaggio in cui oltre al nuovo assetto societario il proprietario del club ha lanciato anche un messaggio in vista del futuro: "Oggi più che mai il mio legame con questo club e questa città è ancora più forte e continuerà ad esserlo anche nei prossimi anni. Lunedì tornerò in America per poter dare l’ultimo saluto a Joe, ma spero di tornare presto a Firenze per stare vicino alle nostre squadre con la speranza di riuscire a dedicare un risultato importante a Joe e a tutta Firenze”.

Leggi anche: COMMISSO, Mio legame con Firenze più forte e continuerà negli anni