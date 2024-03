CONTINUITÀ ED ESPERIENZA

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Nel segno della continuità Rocco Commisso ha preso le sue decisioni. Il presidente, che farà ritorno negli Stati Uniti per presenziare ai funerali di Joe Barone in programma nella giornata di martedì, ha comunicato il nuovo assetto dirigenziale, confermando piena fiducia per l’area sportiva a Daniele Pradè, supportato da Nicolàs Burdisso, e per quanto riguarda quella aziendale ad Alessandro Ferrari, ambiti societari sui quali resta la supervisione dell’amministratore delegato Mark Stephan.

Una scelta in linea con le prime ipotesi circolate all’indomani della scomparsa del direttore generale, ma soprattutto indirizzata a mettere a frutto l’esperienza maturata dei dirigenti negli anni di gestione Barone. Perché se Pradè e Burdisso erano i primi referenti nelle scelte di mercato e non solo, comunque indirizzate alla gestione della squadra, Ferrari ha sempre rivestito un incarico di responsabilità superiore alla mera comunicazione, a stretto contatto con gli impegni istituzionali di Barone nei confronti delle autorità fiorentine (a cominciare dalla questione stadio) per arrivare ai rapporti in Lega.

Un’esperienza, quella del trio dirigenziale che insieme al dottor Pengue e alla famiglia di Barone è rimasta a fianco del dirigente nel momento più drammatico e tragico, da far fruttare nel miglior modo possibile da qui a fine stagione. Quando in campo Italiano in primis, seguito da capitan Biraghi e da tutta la squadra faranno di tutto per regalare alla Fiorentina, e a Commisso, quel trofeo che tutto l’universo viola sogna di dedicare a Joe Barone.