CASAMONTI, Joe e il forno per pizza al VP: vi racconto

© foto di Federico De Luca 2023

Una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it è stata l'intervista rilasciata a La Nazione dall'Archistar Marco Casamonti, progettatore del Viola Park nonché grande amico di Joe Barone, del quale ha voluto raccontare un aneddoto, alla luce della sua tragica e prematura scomparsa: "Joe ha voluto dentro il Viola Park un forno per la piazza perché si dilettava a cucinare. E diceva “quando sarà pronto potrò sfornare le pizze per i ragazzi“. Voleva uno spazio conviviale dove incontrare le persone. Per questo credo che la decisione della società di intitolare la Villa a lui sia bellissima”.

