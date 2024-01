VIVIANO, Balotelli alla Fiorentina? Lo vedrei benissimo

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex portiere della Fiorentina e grande tifoso viola Emiliano Viviano ha detto la sua durante una diretta su TvPlay anche su un eventuale approdo di Balotelli a Firenze, dicendo: "Lo vedrei bene, come dovrei vedere un giocatore come lui in una squadra che fa 56 cross senza fare gol. Io non ho paura di Mario e la gente che ha paura di lui. Alcuni lo considerano un problema per lo spogliatoio ma non è cosi. Io alla Fiorentina lo vedrei benissimo".