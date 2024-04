TIRIBOCCHI, Europa? Viola e Napoli non stanno correndo

FirenzeViola.it

Simone Tiribocchi è rimasto legato al Torino, un club che ha avuto modo di assaporare in tre spezzoni diversi della carriera: da giovanissimo tra 1996 e il 1998, all'alba della stagione 2001-02 e poi nell'annata 2003-04, in cui chiuse il campionato con 11 reti in 38 partite. E proprio l'ex attaccante, oggi commentatore per Dazn, parla dei temi granata a Tuttosport: "Cosa manca per arrivare all'Europa in questo finale di stagione? Adesso le partite hanno un peso diverso da prima, per cui emergeranno le squadre più lucide di testa e più fresche di gambe. Ma Napoli e Fiorentina non stanno correndo, per esempio.

La gara di Empoli è il vero rimpianto del Toro, che però è ancora dentro al sogno Europa. In questo momento, anche psicologicamente, per una squadra come il Toro forse è persino meglio rincorrere che proteggere un piazzamento".