SLOVACCHIA, Alle 18 contro l'Austria. C'è Hancko

Scendono in campo alle 18 Slovacchia e Austria, con tanti protagonisti dell'attuale e delle passate edizioni della Serie A. Agli ordini di mister Calzona, tecnico del Napoli e anche ct degli slovacchi, presente in difesa anche David Hancko, ex Fiorentina ora protagonista con la maglia del Feyenoord, e del quale ha parlato ieri anche Pantaleo Corvino, colui che lo portò a Firenze. Le formazioni:

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Obert, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Suslov, Bozenik, Haraslin.

Austria (4-2-3-1): Pentz; Lainer, Querfeld, Danso, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Laimer, Baumgartner, Sabitzer; Gregoritsch.