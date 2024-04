ROMA, Screening cardiologici gratis prima del Bologna

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il malore subito dal difensore della Roma Evan N'Dicka intorno al 70' del match della scorsa giornata di campionato tra Udinese e capitolini, ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli appassionati e ha portato all'interruzione della gara.

Per questo motivo la Roma ha deciso di proporre una bella iniziativa ai propri tifosi, in collaborazione con il Mater Dei General Hospital. Infatti, a chi farà richiesta, verranno offerti in modo gratuito degli screening cardiologici prima del fischio di inizio di Roma-Bologna.