RETEGUI, Caressa: "Mateo ricorda il primo Batistuta"

A chi può essere paragonato Mateo Retegui? Ne ha parlato, ai microfoni di Radio Deejay, il giornalista Fabio Caressa: "Retegui è un attaccante vecchi tempi, quello da area di rigore e per questo può essere utile. Ricorda Ian Rush, punta vera, centrale. Non quello che è arrivato in Italia, ma quello ammirato in Inghilterra. Però non è facile, è proprio un attaccante argentino, il primo Batistuta o Abel Balbo.

Ci sta anche il Tanque Denis. Parlando in generale della Nazionale". Questo invece il pensiero di Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio: "L'altra sera guardando Italia-Venezuela mi è venuta l'orchite. Se devo fare un nome, dico che a me ricorda Stefano Borgonovo".